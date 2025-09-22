Carrascal celebra primeiro gol e estreia como titular pelo Flamengo

Colombiano destaca trabalho para ter mais chances na equipe rubro-negra e também projeta duelo contra o Estudiantes, pela Libertadores

“A verdade é que estou muito contente. Tenho treinado, tenho me preparado super bem para estar na minha melhor versão. Acho que esse é o caminho a seguir: continuar contribuindo com o grupo, continuar aproveitando as oportunidades quando o Filipe me der. E acredito que é bom seguir nesse caminho que estamos, porque a equipe vai se desenvolver muito bem”, disse Carrascal.

Em sua primeira chance como titular, Carrascal não decepcinou e balançou as redes pelo Flamengo no empate com o Vasco , no último domingo (21), pelo Campeonato Brasileiro. O colombiano, assim, celebrou o tento e também a oportunidade dada pelo técnico Filipe Luís, especialmente no Clássico dos Milhões.

Até o momento, Carrascal já disputou cinco partidas pelo Flamengo, totalizando 147 minutos em campo, com um gol e uma assistência. Sua contratação visa oferecer uma alternativa a Arrascaeta, que tem se destacado como um dos principais jogadores da temporada do Flamengo.

“É um jogador que tem muita qualidade, fez um grande jogo, entendeu bem os espaços, entendeu bem a importância. Fez o gol, mas não só isso. Deu sequência nas jogadas, criou perigo, teve mais chances. Pouco a pouco vai se adaptando e se sentindo cada vez melhor. É uma opção importantíssima para a gente”, afirmou Filipe Luís.

Virada de chave

Agora, o Flamengo e Carrascal viram a chave para a Libertadores. A equipe brasileira volta a campo na quinta-feira (25), às 21h30, para enfrentar o Estudiantes, em La Plata. A partida, portanto, é válida pelo jogo da volta das quartas de final. Na ida, o Rubro-Negro, assim, venceu por 2 a 1. O meia-atacante projetou o duelo.

“Sim, acho que é bom entender a importância do que significa a Libertadores. Acredito que neste momento estamos em uma postura de fazer as coisas bem. Acho que não vai ser um jogo muito fácil. Nós vamos entregar a alma e o coração em qualquer lugar. Sempre vamos defender a camisa até o final. E acredito que, assim como estamos vindo bem, com confiança, vamos conseguir um bom resultado”, afirmou o jogador.