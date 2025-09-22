Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Campanha de Cruzeiro com Jardim daria liderança em 13 edições do Brasileiro

Raposa vive grande fase, segue na cola do líder Flamengo e briga pelo título da competição nesta temporada
A vitória do Cruzeiro por 2 a1 em cima do Bragantino, no domingo (21), deixou o clube ainda mais próximo do líder Flamengo no Campeonato Brasileiro. Apesar de estar na segunda colocação nesta edição, a campanha da Raposa com o técnico Leonardo Jardim daria a liderança da competição em outros 13 anos.

Com 50 pontos, o Cruzeiro é o segundo colocado, atrás do Flamengo, com 51. No entanto, vale ressaltar que o Palmeiras, terceiro colocado com 49, tem dois jogos a menos que a Raposa e um a menos que o Rubro-Negro.

Por outro lado, a campanha da Raposa nesta edição seria o suficiente para dar a liderança à equipe nos campeonatos de 2024, 2022, 2020, 2018, 2016, 2011, 2010, 2009, 2008, 2006, 2005, 2004 e 2003. São 24 partidas, 15 vitórias, cinco empates e apenas quatro derrotas.

Aliás, o desempenho desta temporada até o momento é superior ao ano da Tríplice Coroa, com Alex, Vanderlei Luxemburgo e companhia, em 2003. Na ocasião, após as 24 rodadas, o Cruzeiro tinha 48 pontos, com 14 vitórias, seis empates e quatro derrotas. A Raposa levantou o título com 100 pontos, mas, vale ressaltar que o Brasileirão daquele ano teve 24 clubes e 46 jornadas.

Na próxima rodada, o Cruzeiro enfrenta o Vasco, em São Januário. A partida, portanto, será no sábado (27), às 18h30 (de Brasília). Após o Cruz-Maltino, a Raposa terá um confronto direto na briga pela liderança. Assim, vai enfrentar o Flamengo, no dia 2 de outubro, no Maracanã.

Tags

Cruzeiro

