Bola de Ouro: Lamine Yamal supera Estêvão e vence o prêmio de melhor jogador jovem

Jogador do Barcelona venceu o Kopa Trophy pela segunda vez consecutiva / Crédito: Jogada 10

Nesta segunda-feira, em Paris, a revista France Football realizou mais uma vez a cerimônia do prêmio Bola de Ouro, que condecora os melhores atletas, treinadores e equipe da última temporada, 2024/2025. Lamine Yamal, do Barcelona, foi quem levou para casa o primeiro prêmio da noite, o Kopa Trophy, entregue ao melhor jogador jovem até 21 anos. Curiosamente, Lamine Yamal venceu o Troféu Kopa pela segunda vez consecutiva. Apesar de já ter o conquistado na última temporada, o regulamento da premiação permitiu que espanhol repetisse a dose nesta temporada.

Yamal também é um dos nomes cotados para vencer o prêmio principal da noite, a Bola de Ouro para o melhor jogador da temporada. O espanhol desponta como favorito ao lado de nomes como Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, e do brasileiro Raphinha, do Barcelona. “Quero agradecer, dizer que tenho muito orgulho de estar aqui. Agradeço ao Barcelona e à seleção da Espanha — sem eles, eu não estaria aqui hoje. Também quero agradecer especialmente ao Raphinha, que me ajudou muito no ataque para que eu pudesse estar aqui”, disse Yamal em seu discurso.