Bola de Ouro: Gyökeres vence o prêmio de artilheiro da temporada

Hoje no Arsenal, atacante sueco foi um dos grandes destaques da temporada passada com a camisa do Sporting, de Portugal / Crédito: Jogada 10

Futebol é bola na rede e disso ele entende. Na cerimônia da France Football do prêmio Bola de Ouro, o atacante sueco Viktor Gyökeres foi premiado como o grande artilheiro da última temporada do futebol mundial. Na última temporada, Gyökeres chocou o mundo com a regularidade com que balançou as redes pelo Sporting, tanto no Campeonato Português quanto nos jogos da equipe na Uefa Champions League.

Ao todo, o sueco marcou 54 gols em 52 jogos pelo clube lusitano, e nove gols em seis jogos pela Suécia – totalizando 63 gols. O desempenho de Gyökeres fez com que o Arsenal, da Inglaterra, desembolsasse cerca de 63 milhões de euros (R$ 411,6 milhões) fixos, além de outros 10 milhões de euros (R$ 65,3 milhões) em bônus, pela sua contratação junto ao Sporting na última janela de transferências.