Ancelotti já tem data para convocação da Seleção; saiba

Treinador divulgará nomes no dia 1º de outubro; Brasil enfrentará Coreia do Sul e Japão em partidas marcadas para os dias 10 e 14

O técnico Carlo Ancelotti já tem data para sua próxima convocação pela Seleção Brasileira. Será no dia 1º de outubro, uma quarta-feira, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, às 15h (de Brasília), segundo a própria entidade anunciou nesta segunda-feira (22/9).

A lista, afinal, diz respeito à próxima Data Fifa. Com o fim das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o Brasil se vira para amistosos preparatórios. Assim, enfrentará Coreia do Sul e Japão, na Ásia, no mês de outubro.

LEIA MAIS: Vini Jr fica em 16º na Bola de Ouro; veja mais nomes

O jogo contra os sul-coreanos será em Seul, na capital, às 8h do dia 10 – uma sexta-feira. Já contra o Japão, a partida será na terça (14/10), às 7h30. Ambos os horários referem-se ao horário de Brasília.

Será, dessa forma, a terceira convocação de Ancelotti pela Seleção Brasileira. Na primeira, garantiu vaga à Copa do Mundo ao vencer o Paraguai, por 1 a 0. Depois, já para as últimas duas rodadas das Eliminatórias, a Seleção se despediu de solo nacional com grande vitória por 3 a 0 sobre o Chile, no Maracanã.