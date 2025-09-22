Amanda Gutierres, do Palmeiras, celebra 21º lugar na Bola de Ouro: “Sentimento especial”

Atacante do Verdão foi a única jogadora que não atua na Europa ou nos Estados Unidos a aparecer na lista das 30 melhores jogadoras / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras conquistou sua terceira vitória consecutiva no Paulistão Feminino. Na noite desta segunda-feira (22), as Palestrinas venceram a Ferroviária por 3 a 1, em Araraquara, e se mantiveram na segunda colocação na tabela. Além do resultado, o dia ficou marcado por um feito de uma jogadora alviverde. A atacante Amanda Gutierres, que marcou duas vezes na Fonte Luminosa, terminou na 21ª colocação da Bola de Ouro. No intervalo, a jogadora revelou um sentimento especial com a marca e também celebrou o fato de representar o futebol feminino na premiação.