Abel Ferreira! Nome de estação de metrô em SP faz torcedores irem à loucura

Nova linha 16-Violeta do metrô na cidade fez web cogitar de uma possível homenagem ao técnico do Palmeiras

Torcedores reagiram na web ao nome de uma estação da nova linha de metrô em São Paulo: Abel Ferreira. Dessa forma, internautas cogitaram ser uma homenagem ao atual técnico do Palmeiras.

O projeto da nova linha, que conta com 25 estações ligando Oscar Freira a Cidade Tiradentes, conta com a estação Abel Ferreira. Ela será localizada na Zona Leste da cidade.