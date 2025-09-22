Abel Ferreira! Nome de estação de metrô em SP faz torcedores irem à loucura

Abel Ferreira! Nome de estação de metrô em SP faz torcedores irem à loucuraNova linha 16-Violeta do metrô na cidade fez web cogitar de uma possível homenagem ao técnico do Palmeiras
Torcedores reagiram na web ao nome de uma estação da nova linha de metrô em São Paulo: Abel Ferreira. Dessa forma, internautas cogitaram ser uma homenagem ao atual técnico do Palmeiras.
O projeto da nova linha, que conta com 25 estações ligando Oscar Freira a Cidade Tiradentes, conta com a estação Abel Ferreira. Ela será localizada na Zona Leste da cidade.
Assim, internautas reagiram na página Diário da CPTM sobre a escolha ter o nome do técnico do Palmeiras.
“Estação Abel Ferreira é loucura”, “se vai ter a estação Abel Ferreira, eu exijo que tenha a estação Dorival Jr.” e “por que não estação Muricy Ramalho?” foram algumas das respostas ao post.
Estação Abel Ferreira é loucura
— alice (@moonblast0) September 20, 2025
Pq não estação Muricy Ramalho?
— Internauta (@Internautaaa) September 20, 2025
Se vai ter a estação Abel Ferreira, eu exijo que tenha a estação Dorival Jr.
— O hey DaviDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente