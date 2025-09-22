“Preparação mental” é pedido de Gallardo, no River Plate, para enfrentar o Palmeiras

A avaliação do treinador riverista é de que, apesar da dificuldade esperada, a distância de somente um gol no agregado dá o entendimento de uma eliminatória em aberto. Algo, aliás, que o próprio Gallardo havia dito ao pontuar que o time “estava vivo” logo depois da derrota em solo argentino.

Preparação mental. Na avaliação do técnico do River Plate, Marcelo Gallardo, este será o ponto principal para seus comandados terem chance de reverter o quadro contra o Palmeiras , nas quartas de final da Libertadores, após a derrota por 2 a 1 que sofreu em Buenos Aires.

“A mensagem é que precisamos ter uma boa preparação mental para jogar uma partida onde se define tudo. Temos que ganhar no Brasil, não nos resta outra coisa, e temos que nos preparar para isso”, afirmou o treinador.

Por conta do cenário adverso, uma das respostas do técnico Marcelo Gallardo deram a entender que a postura do River Plate, mesmo na casa do Palmeiras, será de sair para o jogo de maneira mais agressiva. Sempre, com a ressalva, de que a desvantagem por um tento de diferença permite, em sua visão, que o time visitante avance mesmo sem o chamado “jogo perfeito”:

“Imagino uma partida que temos de estar descansados, bem recuperados, não apenas no físico como também nas ideias. Vamos jogar de maneira determinante, pois não temos outra escolha. (Precisamos de) Uma boa partida que nos coloque na disputa. Uma boa partida, com boas decisões coletivas, nos coloca na disputa. Temos que pensar isso, que é possível, que a diferença é de um gol só.”

O jogo que define a disputa entre Palmeiras e River Plate acontece na próxima quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Em razão do confronto de ida, o Verdão pode empatar que estará classificado para a semifinal da Libertadores. Aos argentinos, só restam vencer por um (disputa de pênaltis) ou dois tentos de diferença para avançar no tempo regulamentar.