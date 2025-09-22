Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

“Foram as piores da minha carreira”, diz Gil sobre as últimas semanas no Santos

“Foram as piores da minha carreira”, diz Gil sobre as últimas semanas no Santos

Zagueiro recém-saído do clube revela que se sentiu "traído" pela comissão técnica de Cleber Xavier ao perder a vaga de titular
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O zagueiro Gil falou pela primeira vez sobre sua saída do Santos. Em entrevista ao programa “Esporte Record”, o jogador de 38 anos fez um desabafo. Ele, de fato, classificou suas últimas semanas no clube como “as piores da carreira”. O experiente defensor, que rescindiu seu contrato no início de setembro, revelou que se sentiu “traído” pela antiga comissão técnica.

O principal motivo da frustração do jogador, sem dúvida, foi a perda da vaga no time. Ele contou que esperava ser titular contra o Vasco, após duas boas atuações. A decisão do técnico Cleber Xavier de deixá-lo no banco o desanimou.

“No jogo que teoricamente achei que iria jogar (…) treinei a semana toda super bem. Na hora de jogar, eu não jogo. Aí aquilo ali me desanimou legal”, contou o zagueiro.

Questionado se houve “trairagem” (traição) por parte da comissão técnica, Gil concordou:

“Eu achei que sim. Assim, eu acho que um pouco de tudo. Principalmente da comissão técnica e tal. Acho que sim, pela maneira que aconteceu.”

O treinador Cleber Xavier foi procurado pela reportagem do ge e optou por não se pronunciar sobre o assunto.

Gil queria ter jogado no Flamengo

A trajetória recente de Gil no clube, de fato, foi de altos e baixos. Após um período afastado por problemas pessoais, ele voltou e foi titular em duas vitórias. Contra o Vasco, no entanto, o técnico Cleber Xavier optou por Luisão e Luan Peres. A decisão, portanto, marcou o fim da passagem do veterano pelo time.

Livre no mercado, o jogador ainda não definiu seu futuro no futebol. Ele, que já cogitava se aposentar no fim do ano, admitiu que não sente falta da rotina. Em tom de brincadeira, o zagueiro lamentou apenas uma coisa em sua vitoriosa carreira.

“Só faltou jogar no Flamengo (risos). Nem tudo é perfeito, mas sou agradecido pela carreira que construí”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Santos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar