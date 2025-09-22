“Foram as piores da minha carreira”, diz Gil sobre as últimas semanas no Santos

Zagueiro recém-saído do clube revela que se sentiu "traído" pela comissão técnica de Cleber Xavier ao perder a vaga de titular / Crédito: Jogada 10

O zagueiro Gil falou pela primeira vez sobre sua saída do Santos. Em entrevista ao programa “Esporte Record”, o jogador de 38 anos fez um desabafo. Ele, de fato, classificou suas últimas semanas no clube como “as piores da carreira”. O experiente defensor, que rescindiu seu contrato no início de setembro, revelou que se sentiu “traído” pela antiga comissão técnica. O principal motivo da frustração do jogador, sem dúvida, foi a perda da vaga no time. Ele contou que esperava ser titular contra o Vasco, após duas boas atuações. A decisão do técnico Cleber Xavier de deixá-lo no banco o desanimou.

“No jogo que teoricamente achei que iria jogar (…) treinei a semana toda super bem. Na hora de jogar, eu não jogo. Aí aquilo ali me desanimou legal”, contou o zagueiro. Questionado se houve “trairagem” (traição) por parte da comissão técnica, Gil concordou: “Eu achei que sim. Assim, eu acho que um pouco de tudo. Principalmente da comissão técnica e tal. Acho que sim, pela maneira que aconteceu.” O treinador Cleber Xavier foi procurado pela reportagem do ge e optou por não se pronunciar sobre o assunto.

Gil queria ter jogado no Flamengo A trajetória recente de Gil no clube, de fato, foi de altos e baixos. Após um período afastado por problemas pessoais, ele voltou e foi titular em duas vitórias. Contra o Vasco, no entanto, o técnico Cleber Xavier optou por Luisão e Luan Peres. A decisão, portanto, marcou o fim da passagem do veterano pelo time. Livre no mercado, o jogador ainda não definiu seu futuro no futebol. Ele, que já cogitava se aposentar no fim do ano, admitiu que não sente falta da rotina. Em tom de brincadeira, o zagueiro lamentou apenas uma coisa em sua vitoriosa carreira. “Só faltou jogar no Flamengo (risos). Nem tudo é perfeito, mas sou agradecido pela carreira que construí”, finalizou.