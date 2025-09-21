Torcida do Vasco provoca Flamengo e relembra maior goleada do Clássico dos Milhões

A torcida do Vasco provocou o Flamengo, neste domingo (21), no Maracanã. Afinal, os cruz-maltinos levaram uma faixa com alusão a goleada por 7 a 0 no Carioca de 1931, a maior vitória da história do “Clássico dos Milhões”.

A provocação ocorre um ano após o Flamengo golear o Vasco por 6 a 1, pelo Brasileirão de 2024. Aliás, esta foi a segunda maior goleada da história do Clássico dos Milhões, além de ser a maior aplicada pelo Rubro-Negro. Afinal, superou o 6 a 2 em 1943.