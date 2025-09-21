Sport bate Corinthians e vence pela primeira vez como mandante

Matheusinho marcou o gol da vitória do Leão, que encerrou o jejum em casa no Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Lanterna do Brasileirão, o Sport voltou a vencer após quatro partidas e venceu pela primeira vez em casa. O Leão resistiu a pressão do Corinthians na etapa final e venceu por 1 a 0, neste domingo (21), na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada. O único gol da partida foi marcado por Matheusinho, que fez fila na defesa corintiana e fez uma pintura para garantir os três pontos da equipe pernambucana. Com o resultado, o Corinthians permaneceu com 29 pontos e caiu para o 10º lugar. Já o Sport, por sua vez, chegou a 14 pontos, mas segue na lanterna do Brasileirão. O Timão volta a campo no próximo domingo (28), às 20h30 (de Brasília), contra o Flamengo, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada, enquanto o Leão visita o Fortaleza, sábado (27), às 16h, no Castelão.

Gol, polêmica e VAR no primeiro tempo O jogo começou quente na Ilha do Retiro. Mesmo jogando fora de casa, o Corinthians ditou o ritmo da partida e começou levando perigo em uma jogada com Matheuzinho e Vitinho. Contudo, o Sport reagiu e gerou a primeira polêmica. Afinal, aos 10 minutos, Zé Lucas marcou o seu primeiro gol como profissional, mas o VAR anulou após identificar impedimento — com ajuda do árbitro Savio Pereira Sampaio. Após um início agitado, o jogo esfriou. O Corinthians tinha o controle da posse de bola, no entanto, sofreu para encontrar espaços e criar jogadas, e só ameaçou em um chute desviado e em um cruzamento perigoso de Vitinho. O Sport, por sua vez, marcava alto e incomodava a saída de bola do Timão. Na reta final, Derik Lacerda chegou a marcar em contra-ataque, aos 41, mas estava impedido e o gol foi anulado. Sport marca no início e volta a vencer no Brasileirão O Sport voltou com tudo para o segundo tempo. Dessa forma, pressionou o Corinthians nos primeiros minutos e deu certo. Afinal, logo aos três minutos, Matheusinho recebeu pela direita, fez fila dentro da área do Timão e fez um belo gol na Ilha do Retiro. O Leão ainda teve outras oportunidades com Derik Lacerda e Aderlan, mas faltou melhorar a pontaria. Após sofrer o gol no início da etapa final, o Corinthians tentou reagir. O Timão levou perigo em finalizações de Breno Bidon e Yuri Alberto, mas faltava capricho. Em vantagem, o Sport recuou as linhas e retrancou. Dessa forma, o jogo virou ataque contra defesa. Contudo, o time paulista esbarrou na falta de inspiração e não conseguiu evitar a derrota.