Santos x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Santos está próximo da zona de rebaixamento. São Paulo luta para encostar na zona de Libertadores. Quem vencerá?
Santos e São Paulo fazem um clássico que promete agitar a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (21/9), às 20h30, na Vila Belmiro. O Peixe é o 16° colocado, com 23 pontos e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Assim, uma vitória é vista como crucial para se afastar do Z4. Por outro lado, o Tricolor é o sétimo, com 35 pontos e muito perto do G6. Contudo, o Soberano está com a cabeça no duelo decisivo contra a LDU, no meio de semana, pela Libertadores.

A Voz do Esporte fará a cobertura deste clássico, que começa com o seu tradicional esquenta a partir das 19h (de Brasília). Cesar Tavares estará na narração e no comando desta jornada esportiva.

Mas este San-São também terá a presença de Christopher Henriques nas reportagens e João Miguel Lotufo nos comentários.

