Royal celebra atuação no clássico e se manifesta sobre pressão da torcida do Flamengo

Lateral falou sobre a relação com os rubro-negros na zona mista do Maracanã, após o empate em 1 a 1 com o Vasco, pelo Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Um dos destaques do empate em 1 a 1 com o Vasco, neste domingo (21), Emerson Royal enalteceu a atmosfera do Flamengo neste início de trajetória. Apesar de ter lamentado o resultado, o lateral mostrou-se contente com o desempenho da equipe, mas deu razões às cobranças da torcida. Com a igualdade, o Rubro-Negro se manteve na liderança do Brasileiro, mas viu encurtar a distância para o Palmeiras. “O Flamengo é um clima completamente diferente, uma atmosfera muito boa. Estou muito contente com esse jogo, muito contente com o meu jogo também, que hoje pode sair com o melhor em campo. Queríamos os três pontos, mas não foi possível. Vamos ficar com essa boa imagem do time hoje”, disse na zona mista do Maracanã.

Em sua análise, Royal valorizou o desempenho coletivo em buscar a vitória até os minutos finais. O lateral entende que também faltou sorte ao Rubro-Negro durante o clássico. “Acredito que um pouquinho de sorte faltou para a gente hoje também. Até os 94′, 95′ a gente estava lá forçando e tentando criar ocasiões. O goleiro fez milagre, a bola bateu na trave, os zagueiros se jogando na bola”, lamentou. O Flamengo saiu na frente com gol de Carrascal, mas cedeu o empate ao Vasco ainda na primeira etapa, com o gol marcado por Rayan. Agora, o Rubro-Negro lidera com 51 pontos, enquanto o Palmeiras vem na cola com 49. O Cruzeiro ainda pode chegar a 50 caso vença o Bragantino neste domingo (21), no Mineirão. Pressão nas arquibancadas Royal mostrou-se muito tranquilo quanto às críticas de uma ala de torcedores. Questionado sobre sua evolução em campo e relacionamento com rubro-negros, o lateral reiterou seu carinho e admiração com a torcida.

“Isso é normal. A torcida está aqui para isso [cobrar]. Tem o direito de, se eu errar alguma coisa, me cobrar. Eu não tenho problema nenhum com isso, não interfere nas minhas ações. De coração mesmo, não é puxando o saco, mas eu tenho um carinho muito grande pela torcida do Flamengo. Sempre tive, quando joguei contra também, admirei muito e sigo admirando”, respondeu. O lateral, para quem não se lembra, chegou a ser vaiado por torcedores durante a vitória sobre o Internacional, pela Libertadores. Emerson tinha chegado no clube há pouco tempo e chegou, inclusive, a se desculpar publicamente nas redes sociais pelos erros na partida. Físico exigido e adaptação ao time Além da questão emocional, Emerson destacou o esforço físico exigido no clássico deste domingo. Segundo ele, a intensidade foi um desafio, mas também uma vitrine de sua capacidade. “Hoje consegui mostrar o meu futebol, me senti muito bem fisicamente. Foi um jogo pesado, mas pude contribuir com o time”, completou o lateral.