Rayan comemora primeiro gol em clássicos pelo Vasco: “Nunca corri tanto na minha vida”Atacante teve ótima atuação diante do Flamengo, no Maracanã, no empate por 1 a 1, que ajudou o Cruz-Maltino a seguir fora do Z4 do Brasileirão
Com uma grande atuação no Clássico dos Milhões, Rayan foi importante para o Vasco no empate por 1 a 1 com o Flamengo, no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o atacante marcou seu primeiro gol em clássicos no time profissional e incomodou bastante a defesa adversária, com força física ao arrastar a marcação e arriscar finalizações.
Um exemplo dessa entrega durante os 90 minutos é que o jogador terminou o confronto extenuado. Ele, inclusive, pediu um tempo para se recuperar antes de conceder entrevista à beira do campo.
“Cara, eu estou muito feliz. Esse gol aí, ainda mais em cima do Flamengo, que eu tinha muito gol na base, então eu estava esperando esse momento. Muito feliz. Sobre a parte física, eu acho que eu nunca corri tanto na minha vida como nesse jogo aqui. Só agradecer a Deus por tudo”, disse.
Na base, o atleta tinha fama de carrasco do Rubro-Negro. Afinal, foi campeão carioca em três oportunidades justamente em clássicos contra o arquirrival, nas categorias sub-17 e sub-20.
Por fim, Cruz-Maltino soma 24 pontos e ocupa, no momento, a 15ª colocação, fora da zona de rebaixamento. O time, portanto, volta a campo no sábado (27), às 18h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, em São Januário.