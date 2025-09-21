Rayan comemora primeiro gol em clássicos pelo Vasco: “Nunca corri tanto na minha vida”

Atacante teve ótima atuação diante do Flamengo, no Maracanã, no empate por 1 a 1, que ajudou o Cruz-Maltino a seguir fora do Z4 do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Com uma grande atuação no Clássico dos Milhões, Rayan foi importante para o Vasco no empate por 1 a 1 com o Flamengo, no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o atacante marcou seu primeiro gol em clássicos no time profissional e incomodou bastante a defesa adversária, com força física ao arrastar a marcação e arriscar finalizações. Um exemplo dessa entrega durante os 90 minutos é que o jogador terminou o confronto extenuado. Ele, inclusive, pediu um tempo para se recuperar antes de conceder entrevista à beira do campo.