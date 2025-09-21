Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Maycon lamenta desatenção do Corinthians em derrota

Timão perdeu para o lanterna do Brasileirão por 1 a 0, neste domingo (21), na Ilha do Retiro
O Corinthians decepcionou e encerrou a sequência de cinco partidas de invencibilidade. Em uma tarde de pouca inspiração, o Timão perdeu para o Sport por 1 a 0, neste domingo (21), na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada do Brasileirão. Após a partida, o volante Maycon lamentou a desatenção no início da etapa final, quando o time alvinegro sofreu o gol que definiu o jogo.

“Competimos bem. Sabíamos da pressão inicial, depois controlamos o jogo e tivemos algumas oportunidades. Tivemos uma desatenção no início do segundo tempo e sofremos um gol. Essas pequenas desatenções que nossa equipe vem tendo resume bem o nosso campeonato. Era um jogo que buscamos os três pontos e competimos, mas infelizmente não conseguimos o resultado que gostaríamos”, disse Maycon.

O Corinthians teve muita dificuldade durante o jogo. Desde o início, o Sport marcou alto, forçou erros e, assim, empilhou chances. O Leão chegou a abrir o placar, mas o gol foi anulado — e gerou polêmica. Depois, fez mais um, também anulado. Na etapa final, enfim, marcou um que valeu, em bela jogada de Matheusinho. O Timão, contudo, esboçou uma pressão, mas era pouco efetivo no ataque.

Com o resultado, o Corinthians permaneceu com 29 pontos e caiu para o 10º lugar. Já o Sport, por sua vez, chegou a 14 pontos, mas segue na lanterna do Brasileirão. O Timão volta a campo no próximo domingo (28), às 20h30 (de Brasília), contra o Flamengo, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada, enquanto o Leão visita o Fortaleza, sábado (27), às 16h, no Castelão.

