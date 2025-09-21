Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Kaiki celebra bom momento do Cruzeiro no Brasileirão: “Dedico esse gol a todo o grupo”

Kaiki celebra bom momento do Cruzeiro no Brasileirão: “Dedico esse gol a todo o grupo”

Lateral, que é revelado nas divisões de base da Raposa, ressalta união do elenco comandado por Leonardo Jardim, que está na luta pelo título
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Depois de um primeiro tempo irregular, o Cruzeiro reagiu diante do Red Bull Bragantino e venceu, de virada, por 2 a 1 , no Mineirão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o lateral-esquerdo Kaiki, autor do segundo gol, celebrou a boa fase da equipe mineira, que encostou de vez no líder Flamengo e está na briga pelo título.

“Eu passei por todos os momentos do Cruzeiro. Nesse sentido, estou aqui desde os onze anos de idade e viver esse momento maravilhoso com o Cruzeiro é sensacional. Agora é trabalhar para continuar com esse momento bom”, disse.

“Nosso grupo é muito unido. Comemoramos juntos o gol, independente de quem faça. Dedico esse gol a todo o grupo”, acrescentou.

“Conseguimos reagir ainda no primeiro tempo, fizemos o gol e, aí, voltamos para o segundo tempo melhor. Consertamos o que tinha que consertar. Foi um jogo muito difícil, bem complicado”, analisou o lateral.

Dentro das quatro linhas, o jogador surgiu na área como elemento surpresa e aproveitou o bom passe de Matheus Pereira para colocar a Raposa à frente no placar e sacramentar o triunfo.

Por fim, com o resultado, o time agora soma 50 pontos, apenas um atrás do Rubro-Negro, que tem um jogo a menos. O próximo compromisso da Raposa será no sábado (27), às 18h30 (de Brasília), diante do Vasco, em São Januário.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Cruzeiro

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar