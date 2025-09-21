Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Internacional x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h

Mais uma edição do Gre-Nal. Desta vez pelo returno do Brasileirão. Somente a vitória interessa a ambos os times
Internacional e Grêmio se enfrentam pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (21), às 17h30 (de Brasília), no Beira-Rio. As duas equipes chegam para o clássico em momentos de turbulência e próximos da zona de rebaixamento. Por isso, um triunfo ganha uma importância maior, pois pode influenciar como será a sequência de ambos no restante da temporada. Além da continuidade ou não dos treinadores em seus respectivos cargos. O Colorado tem 27 pontos, com uma desvantagem de cinco pontos para o Vitória, primeiro time dentro do Z-4. O Tricolor gaúcho está em situação mais adversa, com 25 pontos.

A Voz do Esporte fará a transmissão deste clássico a partir das 16h (de Brasília). Sob o comando de Eduardo Rizzati, que também estará na narração.

Eduardo Rizzati está na cobertura ao lado de André Bachá nas reportagens e Diogo Martin nos comentários. Clique na arte acima a partir das 16h (de Brasília) e acompanhe esta nova edição do Gre-Nal.

 

