Inter de Milão bate Sassuolo em busca por retomada na Série A

Mandante nesta tarde de domingo (21), a equipe liderada por Christian Chivu superou o adversário por 2 a 1, no Giuseppe Meazza / Crédito: Jogada 10

A Inter de Milão superou o Sassuolo por 2 a 1 neste domingo (21), no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, pela quarta rodada do Campeonato Italiano. Com gols de Dimarco e um gol contra de Tarik, o time comandado por Christian Chivu voltou a vencer na Série A e somou três pontos importantes para subir na tabela de classificação. Os comandados de Chivu abriram o placar logo no início da partida, ainda aos 11 minutos. Após boa jogada pela esquerda, Dimarco recebeu na entrada da área e finalizou rasteiro, vencendo o goleiro Consigli.

A pressão inicial da Inter se manteve, e o segundo gol saiu aos 37 minutos, quando Tarik desviou contra o próprio patrimônio em uma tentativa de corte — ampliando a vantagem dos mandantes ainda antes do intervalo. Na etapa complementar, o Sassuolo tentou reagir e diminuiu o marcador aos 62 minutos com gol de Defrel. O atacante deu esperança aos visitantes após aproveitar um rebote dentro da área, oriundo de uma cobrança de escanteio. Contudo, apesar do crescimento, a Inter soube administrar a vantagem para garantir o triunfo diante da torcida. Inter e Sassuolo na Série A Com a vitória, o grupo de Chivu chegou a seis pontos em quatro jogos e ocupa a décima colocação na tabela da Série A. A equipe milanesa soma duas vitórias e duas derrotas, com oito gols marcados e quatro sofridos. O momento agora busca maior regularidade após início oscilante na temporada. Já o Sassuolo, com apenas três pontos conquistados, figura na 14ª posição, com uma vitória e três derrotas. A equipe ainda carrega um saldo negativo de três gols.