Guilherme dá a volta por cima e desabafa após a vitória do Santos na Vila

Atacante e capitão do time contra o São Paulo faz gol decisivo, melhora posição na tabela e reconquista a torcida / Crédito: Jogada 10

No fim da partida do Santos com o São Paulo, o atacante Guilherme respirava aliviado e feliz. Não apenas por ter feito o gol que definiu o importante triunfo por 1 a 0 na Vila Belmiro neste domingo (21/9), mas por ajudar o time a conquistar importantíssimos três pontos, que fazem o time se afastar um pouco da zona de rebaixamento do Brasileirão. E o bom futebol ajuda a apagar um pouco a tristeza pelas críticas que recebeu nos últimos jogos departe da torcida “Saio feliz e emocionado. Vocês sabem que passei por dias difíceis. Faz parte. Mas o importante é que trabalhei com segredo e com foco. Mas preciso ressaltar que, fui apoiado pelos jogadores e comissão e na Vila, contra o São Paulo pelo torcedor depois do que passei. Realmente senti que fui apoiado e quero dedicar a vitória aos tocedores, mas também aos meus companheiros”, disse, para completar:

“Acho que a cobrança vai ser justa e eu preciso entender a responsabilidade que foi criada. Feliz ser artilheiro em 2024 e ajudar. O que importa é o que eles fizeram hoje aqui na Vila, eles sempre nos ajudam muito. Enfim, foi uma mensagem de união com a torcida.” Guilherme e a curiosa comemoração Na hora do gol, ele comemorou de forma engraçada, com a mão mexendo o cabelo. Ele disse que foi uma homenagem ao ex-lateral Leo, ídolo santista no início do século. “O gol foi para o Léo. Conversamos bastante a semana e ele é um cara que me ajudou demais no passado. Agora está um pouco mais perto da gente, é um cara fantástico”. Atacante diz que o Santos acabará bem no Brasileiro Esta vitória leva o Santos aos 24 pontos, subindo para o 14º lugar, ultrapassando Atlético e Vasco e se afastando um pouco mais do Z4 (o Vitória, primeiro dentro, com 22). Guilherme disse que o time está evoluindo com Vojvoda e que o torcedor por confiar na reação da equipe.