Davide Ancelotti exalta vitória do Botafogo: “Merecíamos os três pontos”

Na noite deste sábado (20), o Glorioso venceu o Atlético por 1 a 0, repetindo o cenário tenso da final da Libertadores

O Botafogo conquistou uma vitória importante no Brasileirão. Neste sábado (20), no Estádio Nilton Santos, o Glorioso bateu o Atlético por 1 a 0, pela 24ª rodada. O time jogou todo o segundo tempo com um a menos após a expulsão de Chris Ramos, mas mostrou força e disciplina. Além dos três pontos garantidos na competição, a equipe carioca ganhou confiança com o resultado.

O técnico Davide Ancelotti não escondeu a satisfação com o resultado. Para ele, o triunfo veio em um momento crucial da temporada. Além de se aproximar da liderança da competição, a vitória foi importante para gerar confiança no time.

“A importância da vitória nesse momento é grande, porque merecíamos esses três pontos, essa satisfação, passamos por um momento difícil, mas os jogadores não abaixaram a cabeça e seguiram trabalhando. Precisávamos de um jogo como hoje, com muita adversidade foi um time que teve uma boa atitude. Falamos muito nos últimos dias de ter uma melhor fase defensiva, com atitude, gerenciar melhor os momentos do jogo. Hoje fizemos tudo que falamos. Era o jogo que a gente precisava”, destacou.

Mesmo com a desvantagem numérica, o treinador optou por não mudar a estrutura da equipe no intervalo. Segundo Davide Ancelotti, a defesa se mostrou sólida e não havia necessidade de mexer.

“No segundo tempo, mantivemos uma boa proteção do nosso gol, por isso não queria mudar. O time estava sólido, só queria mudar quando um jogador estivesse cansado. Mantivemos a mesma estrutura até o final. O que mudou é que sem Ramos não poderíamos ser agressivos, claramente”, explicou.