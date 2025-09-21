Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cruzeiro x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte às 19h

Vitória em casa recolocará o Cruzeiro na vice-liderança. Bragantino caiu de produção e espera um bom resultado para retornar aos trilhos
Cruzeiro e Bragantino se enfrentam no próximo domingo (21), no Mineirão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa entra em campo precisando vencer para permanecer na segunda posição na tabela, enquanto o Bragantino busca uma vitória para se aproximar da zona de classificação para Libertadores.

A Voz do Esporte transmite este jogo e inicia a sua transmissão a partir das 19h (de Brasília). Assim que o jogo começar, a narração fica a cargo de Christopher Henrique.

A cobertura da Voz ainda tem Deyvid Xavier nos comentários e Vanderlei Lima nas reportagens.

Cruzeiro

