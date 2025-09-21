Com elogios a Rayan, Diniz avalia empate do Vasco como justo e pontua: “Não condiz”

Cruz-Maltino contou com o talento da jovem promessa para empatar em 1 a 1 com o Flamengo neste domingo (21), no Maracanã / Crédito: Jogada 10

O técnico Fernando Diniz avaliou como justo o empate em 1 a 1 entre Flamengo e Vasco neste domingo (21), no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em sua análise, a igualdade refletiu o equilíbrio da partida e as chances criadas por ambos os lados, apesar de considerar que sua equipe teve oportunidades para buscar a virada. Diniz, aliás, entende que o resultado no clássico segue uma linha marcante de seu trabalho no clube. “Acho que não muda muito do que tem acontecido praticamente desde minha chegada aqui. Nossa pontuação no Brasileiro não condiz com o que o time produziu”, e completou:

“A gente deixou aí pelo menos uns oito pontos muito claros. A gente pode colocar aí o Ceará, o Grêmio, o próprio Inter, que a gente estava com os resultados na mão e a gente acabou cedendo”, recordou. Todos elogios a Rayan O técnico não escondeu a admiração com o jovem Rayan, autor do gol de empate vascaíno, aos 30 minutos do primeiro tempo. Para além do empate, o tento ainda teve um sabor especial por se tratar de seu primeiro em clássicos no profissional — justamente contra o que é considerado carrasco desde a base. “Um jogador raríssimo. Com 17 anos, já tem essa maturidade. Ele vai ajudar muito o Vasco. É um menino especial”, disse o técnico ainda em coletiva. Rayan, por sua vez, comemorou a atuação e valorizou o esforço coletivo. Em entrevista após o jogo, ele afirmou que “nunca correu tanto na vida”, mas que compensou. “Estou muito feliz por marcar meu primeiro gol em clássico e ajudar o time. Sabíamos que seria difícil, mas mostramos força para reagir”, disse.

Clássico dos milhões A partida teve amplo domínio rubro-negro no início, que marcou o primeiro gol do clássico logo aos 10 minutos, com Carrascal. Mas a postura do Cruz-Maltino confrontou as ‘expectativas’, e o jogo ficou aberto em muitos momentos. O Cruz-Maltino também ensaiava jogadas ofensivas, ainda que pouco efetivas, até o gol de empate. Rayan apareceu aos 30 minutos para deixar tudo igual no Maracanã e sacramentar o resultado diante de mais de 60 mil pessoas. O clássico também ficou marcado por um susto envolvendo Robert Renan, zagueiro vascaíno. Isso porque o defensor precisou ser substituído após bater a cabeça durante uma disputa aérea e deixou o campo por recomendações médicas.