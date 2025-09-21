Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CBF divulga análise do VAR em pênalti marcado para o Palmeiras contra o Fortaleza

Alex Gomes Stefano (RJ) inicialmente não viu falta na jogada, mas mudou de decisão após revisão do vídeo
A CBF divulgou neste domingo (21) análise do árbitro de vídeo na marcação do pênalti que originou o primeiro gol do Palmeiras na goleada por 4 a 1 sobre o Fortaleza, no sábado, no Allianz Parque, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A princípio, o árbitro Alex Gomes Stefano (RJ) não marcou falta de Lucas Sasha em Facundo Torres na área. No áudio divulgado pela CBF, é possível ouvir a justificativa do juiz para os jogadores dentro de campo.

“Ele se jogou para pegar contato. Ele se jogou”, afirmou.

Em seguida, o Daniel Nobre Bins (RS), responsável pelo VAR, recomenda a revisão do lance.

“Para mim esse contato tem um impacto. Ele faz um calço, o jogador não tem como apoiar. Tem o contato, era o pé que ele ia apoiar, é imprudente e derruba o jogador”.

Dessa maneira, Alex Gomes Stefano revisa o lance e marca pênalti a favor do Palmeiras, convertido pelo meia Raphael Veiga.

“O toque é claro. Valeu!”, disse o árbitro.

Agora, o Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (24) para enfrentar o River Plate, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, no Allianz Parque. Um empate classifica o Verdão para a semifinal da competição.

