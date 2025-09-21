CBF divulga análise do VAR em pênalti marcado para o Palmeiras contra o Fortaleza

Alex Gomes Stefano (RJ) inicialmente não viu falta na jogada, mas mudou de decisão após revisão do vídeo / Crédito: Jogada 10

A CBF divulgou neste domingo (21) análise do árbitro de vídeo na marcação do pênalti que originou o primeiro gol do Palmeiras na goleada por 4 a 1 sobre o Fortaleza, no sábado, no Allianz Parque, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A princípio, o árbitro Alex Gomes Stefano (RJ) não marcou falta de Lucas Sasha em Facundo Torres na área. No áudio divulgado pela CBF, é possível ouvir a justificativa do juiz para os jogadores dentro de campo.

“Ele se jogou para pegar contato. Ele se jogou”, afirmou. Em seguida, o Daniel Nobre Bins (RS), responsável pelo VAR, recomenda a revisão do lance. “Para mim esse contato tem um impacto. Ele faz um calço, o jogador não tem como apoiar. Tem o contato, era o pé que ele ia apoiar, é imprudente e derruba o jogador”. Dessa maneira, Alex Gomes Stefano revisa o lance e marca pênalti a favor do Palmeiras, convertido pelo meia Raphael Veiga.