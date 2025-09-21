Andreas Pereira brilha com dois gols e comenta reencontro com Deyverson: “Já passou”

Meia tem bela atuação, faz dois no 4 a 1 do Palmeiras sobre o Fortaleza e mostra maturidade ao falar sobre episódio marcante com Deyverson / Crédito: Jogada 10

Andreas Pereira, neste sábado, 20/9, entrou no segundo tempo, quando o Palmeiras já vencia por 2 a 1 — Abel Ferreira iniciou a partida com um time recheado de reservas. Mas o ex-Flamengo, Fulham e também da Seleção Brasileira mostrou toda a sua qualidade: com passes precisos e dois belos gols de fora da área, ajudou a construir a goleada por 4 a 1 sobre o Fortaleza. Já são três jogos com a camisa do Palmeiras. E Andreas que vinha de uma assistência importante no gol de Gustavo Gómez contra o River Plate, pela Libertadores. “Conheço o Felipe (Anderson) bem, já sabia que ele ia cortar pro meio. Aí, no meu primeiro gol, quando recebi a bola e lembrei que a gente tava comentando ali no banco. Neste gramado não era pra chutar tão forte. Então eu só escutei o que o Lucas Evangelista e o Felipe falaram pra mim e dei um tapinha no canto”, explicou Andreas sobre o terceiro gol palmeirense. E completou: