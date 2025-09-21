Abel valoriza goleada do Palmeiras com time reserva

Palmeiras B aplica 4 a 1 no Fortaleza e segue na caça ao líder do Brasileirão, o Flamengo / Crédito: Jogada 10

O técnico Abel Ferreira rasgou elogios ao Palmeiras, que goleou o Fortaleza por 4 a 1 no Allianz e segue firme na caça ao líder Flamengo. A cereja do bolo é que o triunfo foi conquistado com 10 reservas em campo e apenas Weverton de titular (mas o técnico lançou titulares ao longo do duelo). O comandante desabafou e criticou a cultura brasileira de que a obrigação é sempre vencer. “Às vezes parece que jogamos sozinhos. Às vezes parece que o adversário não conta. Eu entendo que vivemos num país onde a cultura de vencer sempre é o que vale. Vivemos num país especial que eu particularmente gosto. Considero o Brasil, São Paulo e o Palmeiras minhas casa há cinco anos, mas a verdade é que essa cultura de ter que ganhar sempre a qualquer custo ela não é verdadeira nem aqui nem em lado nenhum. Mas nós na primeira parte, o que nós não conseguimos fazer foi o mérito do adversário de não nos deixar entrar, fechava muito bem os espaços, balançava muito bem da esquerda pra direita, quer o Souza, quer o próprio Facundo com Veiga e Mauricio chegarem na frente no mesmo sito onde treinam. Não faço nada no jogo que nós não treinemos”, começou Abel Ferreira.