“Temos que encontrar a solução”, diz Sampaoli após derrota do Atlético

O treinador apontou falhas na sistema ofensivo do Atlético, que foi derrotado por 1 a 0 pelo Botafogo, neste sábado (20)

O Atlético vive um momento complicado no Campeonato Brasileiro. Neste sábado (20), a equipe acabou derrotada pelo Botafogo por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, pela 24ª rodada do Brasileirão. Com isso, o Galo chegou ao seu terceiro jogo sem vitória na competição. Os resultados têm preocupado o técnico Jorge Sampaoli, que não escondeu seu descontentamento com a derrota.

Após deixar o campo, o treinador admitiu a necessidade de mudanças. Na sua visão, a maior deficiência do Atlético não está na defesa, mas sim no ataque. Com isso, a equipe acabou se perdendo durante o segundo tempo.

“Acho que temos que melhorar o time no último terço. No primeiro tempo fomos melhor, mas no segundo começamos a nos desordenar e isso gerou a chance que o rival aproveitou. Precisamos evoluir bastante o sistema ofensivo, pois o time não está encontrando variantes para vencer jogos em que tem vantagem”, avaliou.

O gol que garantiu a vitória do Botafogo foi marcado de cabeça por Santi Rodríguez, evidenciando novamente a fragilidade atleticana na bola aérea. Ainda assim, Sampaoli reforçou que a prioridade é otimizar o setor ofensivo.

“Estamos trabalhando a todo tempo. Lamentavelmente temos esse déficit, mas o mais preocupante é ofensivamente. O time tem volume, mas falta contundência. Carecemos de criatividade ofensiva mais do que outra coisa”, explicou Sampaoli.