“Precisava voltar a ganhar”, declara Alex Barboza após vitória do Botafogo

O zagueiro foi um dos personagens marcantes na vitória do Glorioso por 1 a 0 sobre o Atlético, pela 24ª rodada do Brasileirão

O Botafogo conquistou uma importante vitória, por 1 a 0, sobre o Atlético neste sábado (20), pelo Brasileirão. Jogando com um a menos, diante dos rivais alvinegros, a equipe e os torcedores do clube carioca relembraram a final da Libertadores de 2024. Ao deixar o gramado, um dos atletas que comentou a tensão de enfrentar o fatídico rival foi o zagueiro Alexander Barboza.

“Difícil não lembrar. Precisava voltar a ganhar, a ter um jogo assim. Sensação de felicidade e muito cansaço. Corremos muito”, celebrou o jogador.

Vitória importante para gerar confiança no Botafogo

Os três pontos e a vitória sobre o Galo têm um grande significado para o time. Após uma temporada de glórias em 2024, neste ano, o Botafogo acabou sendo eliminado da Libertadores com derrota para a LDU. Na sequência, a equipe tropeçou na Copa do Brasil diante do Vasco. Além disso, os resultados do Campeonato Brasileiro também desmotivaram a torcida, principalmente o empate em 3 a 3 contra o Mirassol.

Contudo, o Estádio Nilton Santos, que recebeu apenas 11 mil pessoas, parece logo estará cheio novamente. Isso porque os jogadores e o treinador Davide Ancelotti parecem estar finalmente se entendendo. Na visão do zagueiro Alex Barboza, o resultado contra o Atlético serviu para mostrar que a equipe pode entregar mais.

“Outro dia, sofremos um empate de uma maneira que não pode acontecer. Com 3 a 0, em casa, sofrer o 3 a 3. Jogo muito importante por isso, para demonstrar que foi a exceção. Sabemos que podemos mais, podemos jogar melhor. Tínhamos que demonstrar para nós que somos mais do que isso”, destacou Barboza.