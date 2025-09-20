Sport x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Sport e Corinthians medem forças neste domingo (21/9), às 17h30, na Ilha do Retiro, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. Lanterna da competição com apenas 11 pontos somados, o Leão de Recife ainda busca um milagre para escapar da zona de rebaixamento e permanecer na elite. Assim, um triunfo diante dos seus torcedores aparece como fundamental. Em contrapartida, o Timão vem de ótimo momento, com cinco partidas sem saber o que é perder e a nona colocação na tabela. Com 29 pontos somados, o Alvinegro agora mira o G6 da competição.

Como chega o Sport

O Leão vem apresentando uma melhora, mas ainda se encontra uma situação complicada. Afinal, é o último colocado com 11 pontos, 12 a menos que o Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Contudo, na última partida, conseguiu arrancar um empate no último minuto contra o RB Bragantino, fora de casa.

O técnico Daniel Paulista não poderá contar com dois jogadores suspensos: Lucas Lima e Pedro Augusto. Diogo Hereda e Sérgio Oliveira são desfalques por lesão. Igor Cariús ainda é dúvida e pode dar vaga a Victor Hugo, jovem de apenas 16 anos que apareceu de surpresa como titular na última rodada.

Como chega o Corinthians

Por outro lado, o Timão chega em um grande momento na temporada. Afinal, a equipe ainda não perdeu no mês de setembro, conseguiu se classificar na Copa do Brasil e se afastou da zona de rebaixamento, olhando agora para o G6 do Campeonato Brasileiro. Contudo, para o embate na Ilha do Retiro, o técnico Dorival Júnior ainda tem alguns desfalques.

Afinal, o atacante Gui Negão recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão. O atacante Memphis Depay continua em recuperação de um edema na coxa direita e está. Rodrigo Garro, que se tornou a mais nova baixa do time por lesão na panturrilha, também segue no DM, mas por tempo indeterminado. Com desfalques no ataque, Dorival deve montar um setor ofensivo com Yuri Alberto e Vitinho. A novidade fica por conta do retorno do venezuelano José Martínez. Ele está recuperado de uma lesão na mão e de um trauma no tornozelo que o tiraram de cinco jogos. Já o volante Raniele foi liberado pelo departamento médico, mas deve começar no banco.