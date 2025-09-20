Saúl treina e tem chances de jogar clássico Flamengo x Vasco

Neste sábado, no Ninho do Urubu, Filipe Luís recebeu uma notícia animadora: Saúl participou do treinamento com o elenco e demonstrou evolução em relação à dor provocada por uma pancada no tornozelo esquerdo. Com isso, o meia espanhol se torna uma alternativa viável para o técnico no aguardado clássico contra o Vasco, que ocorrerá neste domingo, às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Jogadores em recuperação

Além de Saúl, outros atletas também estão apresentando progresso em suas recuperações. Alex Sandro e Jorginho estão próximos de retornar aos gramados. O lateral-esquerdo, que ficou ausente dos últimos três jogos devido a uma lesão na panturrilha esquerda, mostra-se mais avançado em sua recuperação e tem chances de ser relacionado para a partida. Por sua vez, a expectativa é que o volante esteja disponível para o confronto contra o Estudiantes na Argentina, pela Libertadores.