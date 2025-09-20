Santos x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Santos e São Paulo fazem um clássico que promete agitar a 24° rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (21/9), às 20h30, na Vila Belmiro. O Peixe é o 16° colocado, com 23 pontos e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Assim, uma vitória é vista como crucial para se afastar do Z4. Por outro lado, o Tricolor é o sétimo, com 35 pontos e muito perto do G6. Contudo, o Soberano está com a cabeça no duelo decisivo contra a LDU, no meio de semana, pela Libertadores.

Como chega o Santos

A situação do Peixe é complicada no Brasileirão. Afinal, a equipe não vence há quatro partidas, sendo duas derrotas e dois empates. Contudo, a igualdade contra o Atlético-MG, fora de casa, após ter um jogador expulso, animou o elenco que agora tenta um resultado positivo no clássico. Contudo, o Santos não terá Neymar. O astro sofreu um edema na coxa direita e não terá condições de ir a campo no clássico.

Para seguir com os desfalques, o lateral-direito Igor Vinicius, que foi titular contra o Atlético-MG, dará lugar a Mayke. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo, mas não poderia jogar de qualquer forma, por força de contrato. O time também terá mudanças na zaga: sai Zé Ivaldo, outro suspenso por expulsão contra o Galo, e entra o recém-chegado Adonís Frías. Alexis Duarte e João Basso correm por fora pela vaga. Além disso, Benjamín Rollheiser está novamente à disposição após cumprir suspensão e pode ficar com a vaga de Neymar. Já Gabriel Brazão é dúvida já que ainda está cumprindo protocolo de concussão. Caso não consiga jogar, o jovem Diógenes será titular.

Como chega o São Paulo

Em contrapartida, o São Paulo vive um momento melhor no Brasileirão, mas seu foco está em outra competição. Afinal, a equipe perdeu para a LDU por 2 a 0 e precisa reverter o placar no Morumbis, na próxima quinta-feira (25/9), para avançar na Copa Libertadores. Assim, o técnico Hernán Crespo não descarta preservar alguns atletas para tê-los 100% no embate decisivo contra os equatorianos.

Quem tem chances de voltar a ser relacionado é Oscar. Afinal, o meia treinou normalmente nesta semana e pode voltar a atuar. A tendência é que o jogador vá para o banco, jogue alguns minutos e se prepare para ajudar na partida decisiva contra a LDU. Outro nome observado é o de Luiz Gustavo, já liberado pelo departamento médico. O volante deve participar de treino com possibilidade de contato físico neste sábado, mas não deve ser utilizado nos próximos compromissos devido à falta de ritmo. Já Lucas Moura segue em recuperação da artroscopia no joelho direito. O atacante retirou os pontos no fim de agosto e iniciou corridas leves, mas sua presença ainda é incerta.