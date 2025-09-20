Santa Cruz garante vaga na final da Série D do Brasileirão

Time pernambucano vai encarar o Barra, de Santa Catarina, que se classificou na outra semifinal com vitórias na ida e na volta

Já a equipe catarinense eliminou a Inter de Limeira na outra semifinal, vencendo as duas partidas: 2 a 0 em casa no dia 13/9 e 3 a 2 na casa do rival neste sábado (20). A ascensão do clube catarinense chama atenção. Afinal, surgiu em 2013 e já chega à final da competição.

A final da Série D do Campeonato Brasileiro vai ser entre Santa Cruz e Barra. Neste sábado (20/9), o time de Recife ficou no 0 a 0 com o Maranhão, na Arena Pernambuco, e garantiu a classificação. Afinal, a vitória do Santa Cruz na ida fez com que o empate fosse suficiente para garantir a vaga. A ida foi no dia 14/9, quando o time derrotou a equipe maranhense por 1 a 0, gol de Renato, no estádio Castelão, na capital São Luís.

Ida e volta na final da Série D

A decisão da Série D do Campeonato Brasileiro será em dois confrontos. O jogo de ida terá o Santa Cruz como mandante, enquanto a partida de volta será em Santa Catarina, tendo o Barra como anfitrião. A CBF ainda não confirmou oficialmente as datas e os horários das finais.

A competição também já garantiu o acesso dos quatro semifinalistas para a Série C de 2026. Assim, as equipes que conquistaram a vaga na divisão superior são Barra-SC, Inter de Limeira, Maranhão e Santa Cruz.

2026 está em foco nos bastidores

E enquanto a Série D de 2025 ainda está em andamento, a próxima edição gera debates nos bastidores por causa da proposta da CBF de ampliar o torneio de 64 para 96 equipes. Em reunião virtual, dirigentes de clubes já assegurados na competição de 2026 se posicionaram contra a ideia. Em contrapartida, times eliminados ao longo da temporada de 2025 demonstraram apoio à ideia de expansão.

