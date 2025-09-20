Real Madrid vence Espanyol com golaço de Militão e mantém 100% no Espanhol

Dessa maneira, o Real Madrid chegou a 15 pontos em cinco rodadas e abriu vantagem na liderança. Ao mesmo tempo, o time bateu um concorrente direto na parte de cima da tabela. Isto porque o Espanyol estava invicto e abriu a rodada na terceira posição, com os mesmos 10 pontos do vice-líder Barcelona.

O Real Madrid venceu o Espanyol por 2 a 0, neste sábado (20), no Santiago Bernabéu, pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol. Em casa, o time merengue se impôs e manteve os 100% de aproveitamento com direito a golaço de Éder Militão e outro de Mbappé, um em cada tempo. Vini Jr começou como titular após ficar no banco na estreia do clube na Champions , e deu assistência para o gol do atacante francês, que chegou a sete gols em seis jogos nesta temporada.

O Barça, no entanto, ainda vai entrar em campo nesta 5ª rodada e pode recolocar a vantagem do Real Madrid para dois pontos. O time catalão recebe o Getafe neste domingo (21), às 16h (de Brasília).

Endrick voltou a ser relacionado pelo Real Madrid após 124 dias afastado por uma lesão no músculo posterior da coxa direita, mas não saiu do banco de reservas. Ele não participou de nenhuma partida do Mundial de Clubes e nem entrou em campo em 25/26.

Real Madrid x Espanyol

O início foi sem grandes emoções. O time da casa controlava a bola, mas não conseguia transformar a posse em perigo. O Espanyol, por outro lado, se fechava bem e apostava nos contra-ataques. Até que, aos 21 minutos, Éder Militão brilhou. O brasileiro mandou uma bomba de longe e acertou o ângulo, sem chances para o goleiro, e confirmou a vantagem de 1 a 0 para o intervalo.

A segunda etapa, no entanto, foi diferente. Logo no primeiro minuto, Vini Jr e Mbappé fizeram boa jogada e o brasileiro deixou o francês na boa para ampliar. O gol animou os donos da casa, que pressionaram e criaram outras oportunidades. Dessa maneira, Mbappé desperdiçou ao menos três chances em contra-ataques e Vini Jr chegou a acertar a trave.