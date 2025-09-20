Presidente de organizada do Fla é preso por envolvimento em morte de vascaíno

Presidente de organizada do Fla é preso por envolvimento em morte de vascaínoAo todo, oito pessoas foram presas neste sábado pelo assassinato de Rodrigo José da Silva Santana, baleado em confronto na Zona Norte do Rio
Agentes da Polícia Civil prenderam neste sábado (20) oito pessoas suspeitas de envolvimento na morte do torcedor do Vasco, Rodrigo José da Silva Santana, de 36 anos. O crime aconteceu durante uma briga entre torcidas organizadas na noite do último dia 11, em Oswaldo Cruz, na Zona Norte da cidade.
De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), dentre os presos está Tiago de Souza Câmara Melo, vulgarmente conhecido como Boinha, presidente da Torcida Jovem do Flamengo. Ao todo, a polícia cumpriu nove mandados de prisão, mas um dos alvos segue foragido. Contudo, não foi divulgada a identidade dos demais presos.
Rodrigo foi vítima de uma emboscada horas do jogo Botafogo x Vasco, pela Copa do Brasil, no Nilton Santos. Membros da Torcida Jovem do Flamengo planejaram um ataque a membros da Força Jovem do Vasco nas proximidades da estação de trem de Oswaldo Cruz.
Testemunhas relataram que o grupo utilizou fogos de artifício e disparou pelo menos quatro tiros. Os criminosos atingiram Rodrigo na cabeça. Ele ainda foi levado a uma unidade de saúde, mas chegou sem vida.
Segundo a DHC, os suspeitos, inclusive, cometeram o crime por razões “fúteis, abjetas e primitivas”. Os suspeitos organizaram o ataque contra torcedores rivais e impediram que os identificassem vestindo roupas do Flamengo.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.