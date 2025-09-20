Presidente de organizada do Fla é preso por envolvimento em morte de vascaíno

Ao todo, oito pessoas foram presas neste sábado pelo assassinato de Rodrigo José da Silva Santana, baleado em confronto na Zona Norte do Rio / Crédito: Jogada 10

Agentes da Polícia Civil prenderam neste sábado (20) oito pessoas suspeitas de envolvimento na morte do torcedor do Vasco, Rodrigo José da Silva Santana, de 36 anos. O crime aconteceu durante uma briga entre torcidas organizadas na noite do último dia 11, em Oswaldo Cruz, na Zona Norte da cidade. De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), dentre os presos está Tiago de Souza Câmara Melo, vulgarmente conhecido como Boinha, presidente da Torcida Jovem do Flamengo. Ao todo, a polícia cumpriu nove mandados de prisão, mas um dos alvos segue foragido. Contudo, não foi divulgada a identidade dos demais presos.