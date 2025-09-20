Palmeiras x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Em duelo de opostos, Verdão tenta se aproximar da liderança, enquanto Leão do Pici quer sair da zona de rebaixamento do Brasileirão

Neste sábado (20/9), às 21h, no Allianz Parque, pela 24 ªrodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Fortaleza se enfrentam. O Verdão está na terceira colocação com 46 pontos, mas com dois jogos a menos. Assim, segue sua caça aos líderes Flamengo e Cruzeiro pela primeira colocação. Já o Leão do Pici é o penúltimo colocado, com 18 pontos somados, e precisa desesperadamente da vitória para escapar da zona de rebaixamento.

A Voz do Esporte, como não poderia se diferente, acompanha, ao vivo, as emoções do prélio, a partir de 19h30. Christian Rafael, craque da locução esportiva, narra o embate. Thiago Hugolini, nos comentários, tabelará com ele. Por fim, quem fica na reportagem é o intrépido David Silva.