Olympique de Marselha x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

Paris é líder isolado, com 100% de aproveitamento, e encara o arquirrival, que ainda tenta engrenar e dar salto na tabela no Campeonato Francês / Crédito: Jogada 10

A próxima rodada do Campeonato Francês promete fortes emoções e terá um clássico pela frente. Afinal, Olympique de Marselha e PSG protagonizam o grande confronto do final de semana, no Vélodrome, domingo (21), às 15h45 (de Brasília). Dessa forma, a equipe parisiense tem 100% de aproveitamento, com 12 pontos e quatro vitórias consecutivas. Os donos da casa, por sua vez, tiveram um início irregular de campanha, com 6 pontos, na 7ª posição.

Onde assistir O confronto deste domingo (21) terá a transmissão da CazéTV, no Youtube. Como chega o Olympique de Marselha O técnico Roberto De Zerbi não terá Hamed Traoré à disposição por estar lesionado. Além disso, ele tem uma dúvida, visto que o defensor Nayef Aguerd pode ficar de fora e não ter condições de jogo. Assim, a equipe tenta fazer novamente o dever de casa, visto que, até aqui, venceu as duas em seu estádio. Para tentar mais um triunfo, agora diante do líder, o brasileiro Igor Paixão deve começar no banco de reservas, enquanto Bilal Nadir ou Matt O’Riley estará entre os titulares.