Na estreia de Mourinho, Benfica bate lanterna AVS

Na estreia de Mourinho, Benfica bate lanterna AVSTime de Lisboa vence por 3 a 0 e assume vice-liderança do Português, mas tem dois jogos ainda a disputar
Na estreia de José Mourinho, o Benfica não tomou conhecimento do AVS, lanterna do Português, e venceu por 3 a 0, no Estádio das Aves, e encostou no Porto, pulando para a vice-liderança, com 13 pontos. A partida, válida pela sexta rodada da Liga Portugal, teve gols de Heorhii Sudakov, Vangelis Pavlidis (pênalti) e Franjo Ivanovic.
Mas foi o AVS que tentou primeiro abrir placar. Kiki cruza a bola na área, mas Tomané desvia de cabeça do meio da área e a bola desvia na defesa do Benfica. AVS SAD cria primeira chance no confronto, mas perde boa chance de abrir o placar, aos 6 minutos.
Bruno Lourenço deixa o campo e é substituído por Pedro Lima no time dos donos da casa, aos 15 minutos. AVS SAD queima primeira mudança na equipe no início do primeiro tempo. Benfica tenta sair em contra-ataque para surpreender adversário.
Time de Lisboa tem dificuldade pra entrar na área adversária
Aos 26, Ángel Algobia comete falta em Richard Ríos na intermediária e interrompe jogada do Benfica. Time visitante tenta controlar jogo, mas tem dificuldade para se infiltrar na defesa dos donos da casa no CD Alves. Jogo continua truncado.
O Benfica v0ltou com tudo no segundo tempo. Foi quando Sidi Bane cometeu falta em Nicolás Otamendi dentro da área e árbitro marcou penalidade máxima para o Benfica. Vangelis Pavlidis ampliou o placar, aos 13. Em cobrança de pênalti, o atacante grego acertou o chute com o pé direito e estufa as redes para marcar o segundo gol para o Benfica. Time visitante aumenta a vantagem na bola parada.
