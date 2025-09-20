Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Na estreia de Mourinho, Benfica bate lanterna AVS

Na estreia de Mourinho, Benfica bate lanterna AVS

Time de Lisboa vence por 3 a 0 e assume vice-liderança do Português, mas tem dois jogos ainda a disputar
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Na estreia de José Mourinho, o Benfica não tomou conhecimento do AVS, lanterna do Português, e venceu por 3 a 0,  no Estádio das Aves, e encostou no Porto, pulando para a vice-liderança, com 13 pontos. A partida, válida pela sexta rodada da Liga Portugal, teve gols de Heorhii Sudakov, Vangelis Pavlidis (pênalti) e Franjo Ivanovic.

Mas foi o AVS que tentou primeiro abrir placar. Kiki cruza a bola na área, mas Tomané desvia de cabeça do meio da área e a bola desvia na defesa do Benfica. AVS SAD cria primeira chance no confronto, mas perde boa chance de abrir o placar, aos 6 minutos.

Bruno Lourenço deixa o campo e é substituído por Pedro Lima no time dos donos da casa, aos 15 minutos. AVS SAD queima primeira mudança na equipe no início do primeiro tempo. Benfica tenta sair em contra-ataque para surpreender adversário.

Time de Lisboa tem dificuldade pra entrar na área adversária

Aos 26, Ángel Algobia comete falta em Richard Ríos na intermediária e interrompe jogada do Benfica. Time visitante tenta controlar jogo, mas tem dificuldade para se infiltrar na defesa dos donos da casa no CD Alves. Jogo continua truncado.

O Benfica v0ltou com tudo no segundo tempo. Foi quando Sidi Bane cometeu falta em Nicolás Otamendi dentro da área e árbitro marcou penalidade máxima para o Benfica. Vangelis Pavlidis ampliou o placar, aos 13. Em cobrança de pênalti, o atacante grego acertou o chute com o pé direito e estufa as redes para marcar o segundo gol para o Benfica. Time visitante aumenta a vantagem na bola parada.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar