Mirassol x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Sensação do Brasileirão e embalado no G4, Leão Caipira recebe o Jaconero, que luta desesperadamente para sair da zona de rebaixamento / Crédito: Jogada 10

A 24ª rodada do Brasileirão apresenta um confronto de realidades opostas neste domingo (21). O Mirassol recebe o Juventude às 16h (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. A partida coloca frente a frente a equipe sensação do campeonato, que acaba de entrar no G4, e um time que luta para não cair. O duelo é de extrema importância para os dois lados da tabela. O Mirassol, quarto colocado, quer aproveitar a ótima fase e o fator casa para se consolidar no grupo de cima. Já o Juventude, que ocupa a 18ª posição, viaja ao interior paulista precisando de um resultado positivo para tentar reagir e sair do Z4.

Onde assistir A partida entre Mirassol e Juventude, pela 24ª rodada do Brasileirão, terá transmissão ao vivo do Premiere (pay-per-view). Como chega o Mirassol O Mirassol chega para a partida vivendo um momento mágico em sua primeira participação na elite. A equipe do interior paulista é a grande sensação do campeonato. Além disso, vem de três vitórias consecutivas, sequência que colocou o time no G4, na quarta posição. Com a confiança em alta, o time aposta no fator casa para buscar mais um triunfo. Para este jogo, o técnico Rafael Guanaes terá que fazer uma mudança na defesa. O zagueiro João Victor está suspenso e é desfalque certo. Por outro lado, o meio-campista Gabriel, peça importante na equipe, deve voltar a ser relacionado e pode ser uma das novidades entre os disponíveis. Como chega o Juventude O Juventude chega a Mirassol em uma situação muito delicada e precisando reagir com urgência. A equipe comandada por Thiago Carpini ocupa a 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento. O Jaconero sabe que precisa começar a somar pontos, mesmo fora de casa, para não ver a distância para sair do Z4 aumentar ainda mais.