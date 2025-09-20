Milan bate a Udinese e chega a terceira vitória seguida no Italiano

Milan bate a Udinese e chega a terceira vitória seguida no ItalianoRossoneros vencem fora de casa, assumem a 3ª posição e encostam em Napoli e Juventus na luta pela liderança
O Milan confirmou a boa fase e venceu a Udinese por 3 a 0, fora de casa, neste sábado (20), em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Italiano. Pulisic foi o grande destaque da partida, com dois gols marcados, enquanto Fofana completou a vitória no Estádio Friuli, em Udine.
LEIA MAIS: Cristiano Ronaldo brilha e Al-Nassr goleia o Al-Riyadh na Arábia Saudita
Dessa maneira, o Milan chegou à terceira vitória consecutiva no Italiano e subiu para a terceira posição, com os mesmos nove pontos do vice-líder Napoli. Além disso, a Juventus, que ficou no empate por 1 a 1 com o Verona nesta rodada, é a líder com 10 pontos.
Por outro lado, a Udinese viu a sua sequência invicta chegar ao fim. Após um bom início de temporada, com um empate e duas vitórias, o clube de Udine conheceu sua primeira derrota nesta edição da Serie A e caiu para a 6ª posição, com sete pontos.
Agora, o Milan começa a se preparar para o duelo contra o Lecce, na próxima terça-feira (23), mas pela segunda rodada da Copa da Itália. Por fim, a Udinese recebe o Palermo, também na próxima terça, pelo torneio nacional.
Jogos da 4ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26
Sexta-feira (19/9)
Lecce 1×2 Cagliari
Sábado (20/9)
Bologna 2×1 Genoa
Verona 1×1 Juventus
Udinese 0x3 Milan
Domingo (21/9)
Lazio x Roma – 7h30
Torino x Atalanta – 10h
Cremonese x Parma – 10h
Fiorentina x Como – 13h
Inter de Milão x Sassuolo – 15h45
Segunda-feira (22/9)
Napoli x Pisa – 15h45
*Horários de Brasília.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.