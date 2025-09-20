Liverpool 100% vence Everton em jogo elétrico pela Premier League

Líder liverpool domina o 1º tempo, mas visitantes crescem na etapa final, neste clássico lá e cá que termina 2 a 1 para os líderes do Inglês

Liverpool e Everton fizeram um ótimo jogo na manhã deste sábado, 20/9, abrindo a quinta rodada do Campeonato Inglês. E melhor para os Reds, que mandaram no 247º Clássico de Liverpool em Anfield e venceram por 2 a 1. Foi um jogo de belos gols. Gravenberch e Ekitike marcaram para o time da casa no primeiro tempo. Mas Gueye descontou para o Everton no segundo tempo.

Atual campeão inglês, o Liverpool, com esta vitória, chega aos 15 pontos. Campanha 100%, com cinco triunfos em cinco jogos. Com isso, segue na liderança da Premier League. O Everton, que entrou na rodada em sexto lugar, parou nos sete pontos. Assim, deve perder várias posições ao fim da rodada.

Como foi a vitória do Liverpool

O Liverpool teve o domínio do jogo nos primeiros 20 minutos, pressionando muito. Assim, com justiça conseguiu sair na frente com um gol espetacular aos dez minutos. Gakpo recuperou a bola no meio de campo, e ela chegou até Salah. O egípcio deu passe genial por cobertura para Gravenberch. Melhor ainda foi o toque por cobertura de Gravenberch. Gol nota 10.

O Everton somente foi assustar em lance aos 26 minutos, com Grealish fazendo excelente jogada pela esquerda e rolando para o chute de Dewsbury-Hall, mas que passou por cima do gol de Alisson. Porém, a resposta do Liverpool foi letal. Aos 28, Ekitike fez um belo gol após passe de Gravenberch. E o jogo foi para o intervalo com 2 a 0 para os Reds no placar.