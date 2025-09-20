Lavega, do Fluminense, fala em “dicas de Renato”

Atacante do Fluminense não jogava há quatro meses, mas tem boa atuação e gol anulado em triunfo sobre o Vitória por 1 a 0 / Crédito: Jogada 10

Um dos destaques do Fluminense no triunfo sobre o Vitória por 1 a 0, o atacante uruguaio Joaquín Lavega explicou que teve dicas do técnico Renato Gaúcho para ter um bom desempenho no Barradão. Ele, no entanto, não entrou em detalhes e valorizou o fim de jejum do Tricolor de três jogos sem vencer na competição: duas derrotas e um empate. “Estou muito feliz pelos três pontos da equipe. Ele (Renato Gaúcho) me falou para seguir treinando, que estava melhorando. Acredito que tenha mostrado isso no campo”, comentou Lavega em entrevista ao “Premiere”.