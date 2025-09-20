Internacional x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Momentos negativos do Colorado e Imortal na temporada aumentam importância de vitória no Gre-Nal pelo Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Internacional e Grêmio se enfrentam pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (21), às 17h30, no Beira-Rio. As duas equipes chegam para o clássico em momentos de turbulência e próximos da zona de rebaixamento. Por isso, um triunfo ganha uma importância maior, pois pode influenciar como será a sequência de ambos no restante da temporada. Além da continuidade ou não dos treinadores em seus respectivos cargos. O Colorado atualmente se encontra na 12ª colocação, com 27 pontos, com uma desvantagem de cinco pontos para o Vitória, primeiro time dentro do Z-4. O Tricolor gaúcho está em situação mais adversa, pois ocupa a 14ª posição, com 25 pontos.

Onde assistir A partida será transmitida exclusivamente pelo Premiere no sistema pay-per-view, a partir das 17h. Como chega o Internacional O Inter soma apenas uma vitória em seus últimos sete jogos, com o triunfo sendo exatamente no Campeonato Brasileiro. Em seus demais confrontos acumula seis derrotas, sendo três delas na competição. Inclusive, no último duelo perdeu por 4 a 1 para o Palmeiras, fora de casa. Pelo cenário de pressão por conta dos resultados e desempenhos ruins, o técnico Roger Machado corre risco de demissão em caso de revés no Gre-Nal. O comandante optou por manter o esquema tático 4-2-3-1, mas pode fazer até quatro modificações na equipe. O meio-campista Alan Rodríguez se tornou dúvida depois de sentir um desconforto. Com isso, seu provável substituto será Bruno Henrique. Bruno Tabata deve ganhar a vaga de Vitinho na ponta direita e Borré retornar ao comando de ataque no lugar de Ricardo Mathias.