Inter de Milão x Sassuolo: onde assistir, escalações e arbitragem

Confronto é o último de domingo (21/9) pela quarta rodada da Serie A; Neroverdi costumam dar trabalho à Inter quando atuam em Milão

No jogo que encerra o dia de futebol na Itália no domingo (21/9), a Inter de Milão recebe o Sassuolo, no San Siro, pela quarta rodada do Campeonato Italiano. A partir das 15h45 (de Brasília), os times, que vêm de vitória – medem forças no icônico estádio de Milão. Saibamos mais, então, sobre como chegam os rivais para este jogo, que costuma contar com um visitante indigesto.

Como chega a Inter

Após duas derrotas seguidas, a Inter chegou pressionada para estrear na Champions League contra o Ajax (HOL). No entanto, a equipe deu conta do recado e, mesmo jogando na Holanda, venceu por 2 a 0 com direito a boa atuação coletiva. Em especial, da dupla Çalhanoglu e Thuram. Assim, a moral está renovada para o confronto deste domingo.

Na Serie A, porém, o time de Cristian Chivu já precisa acender um alerta. Afinal, surge apenas na 11ª posição, com três pontos em nove possíveis. Para este jogo, o romeno pode seguir sem Lautaro Martínez. O centroavante argentino, com problemas nas costas, ficou no banco contra o Ajax e sequer foi a campo, sendo dúvida para enfrentar o Sassuolo.

Como chega o Sassuolo

Os visitantes, por sua vez, possuem um histórico excelente contra a Inter no San Siro. Isso porque venceram incríveis seis das últimas dez visitas que fizeram ao estádio dos Nerazzurri. Além disso, segurou dois empates, perdendo apenas duas vezes no recorte, que já data desde 2016.