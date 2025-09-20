Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Goiás vence lanterna Paysandu e assume liderança

No Estádio da Serrinha, Goiás bate o Paysandu, por 1 a 0, em jogo válido pela 27ª rodada da Série B
Quando o Goiás estava por deixar a liderança provisória, Jean Carlos, aos 41 minutos do segundo tempo, foi lá e garantiu a vitória, neste sábado (20/09). Por que provisória? Porque o Coritiba, com 47 pontos, joga amanhã (21/09) contra o América-RJ. Com 48 pontos, o Esmeraldino dorme na liderança do Brasileiro da Série B. Já o Paysandu segue o seu calvário. É o lanterna, com 22 pontos.

O jogo na Serrinha começou com muita intensidade. O Goiás tentou pressionar, mas foi o Paysandu que criou a primeira chance com um calcanhar de Diogo Oliveira. O time da casa respondeu rápido, com Juninho tendo um chute salvo quase em cima da linha e Moraes obrigando Matheus Nogueira a trabalhar.

O grande susto veio aos 13 minutos, quando Garcez acertou a trave de Tadeu em bela jogada. A bola vai na área do Goiás e Tadeu sai muito mal do go, aos 20. Quase a bola sobra para Diogo Oliveira marcar.

O time esmeraldino resolve partir para o ataque. Esli García ganha dividida na grande área e finaliza cruzado para o gol de Matheus Nogueira, que faz a defesa com a ponta dos dedos.

Esmeraldino sofreu até o fim para marcar gol

No segundo tempo, empurado pela torcida, o Goiás foi com tudo para cima do Paysandu. Mas foi apenas no fim do jogo é que o grito de gol saiu da garganta. Aos 41 minutos, Jean Carlos faz grande jogada individual pelo lado direito, entra na área e finaliza rasteiro. A bola beija a bochecha da rede de Matheus Nogueira, que se esticou todo mas não chegou na bola.

Campeonato Brasileiro da 2º divisão – 27ª rodada
Local: Hailé Pinheiro (Serrinha) – Goiânia
Data e hora: 20/09/2025 (domingo), às 16h (horário de Brasília)

CARTÕES AMARELOS: Lucas Ribeiro (GOI) e Rossi (PAY)

CARTÃO VERMELHO: Thalisson Gabriel (PAY)

GOLS: Jean Carlos , 41ºT – (1 x 0)
GOIÁS: Tadeu; Willian Lepo,Messias, Lucas Ribeiro e Moraes; Juninho, Rodrigo Andrade e Rafael Gava; Jajá (Esli García), Arthur Caíke e Brayann (Jean Carlos). Técnico: Vagner Mancini.

PAYSANDU: Matheus Nogueira; Thalisson Gabriel, Maurício Antônio e Thiago Heleno, Edílson Júnior, Leandro Vilela, Anderson Leite (Gustavo Nicola), Gustavo Nicola, Bryan Borges; Rossi (João Marcos), Diogo Oliveira (Edinho) e Garcez (Marlon Douglas). Técnico: Márcio Fernandes.

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG).

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM).

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

