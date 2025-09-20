Flamengo x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Rubro-Negro e Cruz-Maltino se enfrentam domingo (21), no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

Neste domingo (21), o Maracanã será palco do último Clássico dos Milhões da temporada. Flamengo e Vasco se enfrentam às 17h30, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, também no Maracanã, as equipes empataram em 0 a 0. Onde assistir? TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Flamengo? Líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem certa vantagem em relação aos seus rivais na briga pelo título. Com 50 pontos, o Rubro-Negro está a três do Cruzeiro, que tem um jogo a mais. Na Libertadores, a equipe da Gávea bateu o Estudiantes em partida marcada por polêmica de arbitragem. Dentro das quatro linhas, o técnico Filipe Luís não terá a presença do volante Erick Pulgar por conta da lesão do metatarso do pé direito. Por outro lado, Alex Sandro e Jorginho são dúvidas para a partida. Por se tratar de clássico, o treinador não deve promover grandes alterações na equipe titular. Em coletiva após jogo contra o Estudiantes, ele afirmou que o time está preparado “para essa maratona”. LEIA MAIS: Pedro, do Flamengo, costuma “castigar” o Vasco no Maracanã