Escalação do Vasco: Diniz tem dúvida no ataque contra o Flamengo

O Vasco está pronto para enfrentar o Flamengo, neste domingo (21), no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino terá uma nova dupla de zaga, a 12ª diferente em 2025, formada por Cuesta e Robert Renan. Puma segue mantido na lateral-esquerda, já que Lucas Piton segue em recuperação de um edema na panturrilha esquerda. No meio-campo, há mais uma mudança no Vasco: Hugo Moura retorna de suspensão e, com isso, substitui Mateus Carvalho. Além disso, o volante volta a jogar na sua posição de origem, após ter atuado como zagueiro nos últimos jogos. Por fim, vale destacar que Tchê Tchê não enfrentará o Flamengo, pois está em transição física após um edema na coxa direita.

LEIA MAIS: Flamengo x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem Thiago Mendes também fica de fora. Apesar de estar recuperado da lesão muscular na panturrilha, o volante precisa de mais tempo para se recondicionar fisicamente. Euder, do time sub-20 do Vasco, deve ser a novidade da posição no banco de reservas. O Vasco tem apenas uma dúvida no ataque. Vegetti, capitão e artilheiro do time e do futebol brasileiro na temporada com 24 gols, está pressionado pelas más atuações recentes e pode ir para o banco. Andrés Gomez está cotado para substituir o Pirata. Caso isso ocorra, será o primeiro jogo como titular do colombiano. O provável Vasco diante do Flamengo tem Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti (Andrés Gomez).