Cruzeiro x Bragantino: onde assistir, escalação e arbitragem

Equipes se enfrentam no Mineirão, pela 24° rodada da Série A do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

Cruzeiro e Bragantino se enfrentam no próximo domingo (21), no Mineirão, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa entra em campo precisando vencer para permanecer na segunda posição na tabela, enquanto o Bragantino busca uma vitória para se aproximar da zona de classificação para Libertadores. Onde assistir A partida entre Cruzeiro e Bragantino terá a transmissão da CazéTV, Globo e Premiere.

Como chega o Cruzeiro Após uma vitória de virada contra o Bahia, fora de casa, o Cruzeiro chega para o confronto precisando vencer para se manter na segunda posição na tabela. Aliás, o Bragantino foi o único time da primeira parte da tabela que tirou pontos da Raposa no primeiro turno. Além disso, o clube mineiro busca uma vitória contra o Massa Bruta para conseguir se aproximar de uma marca expressiva, que aconteceu em 2013: vencer todos os 19 concorrentes pelo menos uma vez na competição. Para o confronto, o técnico Leonardo Jardim deve manter a equipe que começou o confronto contra o Bahia na última rodada. Apesar de Sinisterra e Gabigol terem feito os gols no confronto após saírem do banco, eles devem continuar como opção na reserva. Fagner segue no departamento médico. Como chega o Bragantino Por outro lado, o Bragantino busca voltar a vencer na competição após uma derrota e um empate que colocaram a equipe paulista no meio da tabela. Assim, uma vitória deixa o Massa Bruta mais perto da zona de classificação para a Libertadores e mais longe da zona de rebaixamento.