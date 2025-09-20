Cruzeiro consegue liberação, e meia Eduardo encara o Bragantino

Eduardo cumpriria terceiro e último jogo de suspensão por expulsão contra o Vitória, mas pena foi modificada para pagamento de cesta básica / Crédito: Jogada 10

O departamento jurídico do Cruzeiro conseguiu alterar a pena imposta pelo STJD (Superior de Tribunal de Justiça Desportiva) ao meia Eduardo. Ele cumpriria o terceiro e último jogo de suspensão diante do Red Bull Bragantino, neste domingo (21), às 20h30, no Mineirão. Agora, no entanto, terá que pagar cestas básicas. As informações foram divulgadas inicialmente pela “Itatiaia”. Eduardo foi punido, no final de agosto, por uma falta muito dura em Jamerson, do Vitória, em duelo realizado no último dia 12 de junho (0 a 0 no Barradão). Aliás, o último antes da pausa para o Mundial de Clubes. A pena inicial era de quatro jogos devido à gravidade da lesão do lateral-esquerdo, que fraturou o tornozelo e rompeu os ligamentos do tornozelo direito.