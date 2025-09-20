Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Encontro entre Ceará e Bahia completa o sábado de 24ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. Saiba mais!
Ceará e Bahia se enfrentam pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (20), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza. O Tricolor de Aço é o sexto colocado, com 36 pontos. Já o Vovô é o 11º lugar, com 27.

A Voz do Esporte transmite o duelo, ao vivo, a partir de 17h. Ricardo Froede narra, Diogo Martin comenta, e Vanderlei Lima reporta.

