Ceará e Bahia fazem bom jogo e empatam no Castelão

Ceará e Bahia fazem bom jogo e empatam no CastelãoClássico nordestino foi lá e cá, com muita entrega. No fim, empate em 1 a 1 faz justiça ao bom futebol das equipes
Ceará e Bahia entregaram um clássico nordestino movimentado neste sábado, 20/9, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Castelão, o tuime cearense buscou mais o jogo, mas os visitantes não ficaram muito atrás. No fim, o empate em 1 a 1 foi justo. O Ceará, um pouco melhor no primeiro tempo, abriu o placar com Lourenço, nos acréscimos. Já na etapa final, o Tricolor Baiano teve mais domínio. Assim, chegou ao empate com Willian José. Enfim, um placar equilibrado para um jogo bem disputado. Mas amargo para o Ceará. Nos acréscimos, Vina perdeu um gol incrível.
Para o Bahia, empate o leva aos 37 pontos, mantendo o time na sexta colocação. Mas ainda pode perder uma posição até o fim da rodada. Já o Ceará tem 28 pontos, ocupa o 11º lugar e também corre risco de ser ultrapassado.
Ceará dominante no primeiro tempo
O primeiro tempo foi muito bom, com os times criando oportunidades claras — três para cada lado. O Ceará quase marcou com chutes de Michel Araújo e Willian José. Em ambas, contou com o goleiro Bruno Ferreira fazendo ótimas defesas. O jogo parecia ir para o intervalo com o placar em branco. Mas, nos acréscimos, Santiago Arias cometeu pênalti em Aylon. Lourenço cobrou, e o goleiro Ronaldo defendeu parcialmente, mas a sobra ficou com o próprio Lourenço, que mandou de cabeça para o gol.
Bahia busca o empate
Na volta do intervalo, o Bahia retornou com Kayky no lugar de Michel Araújo. A mudança deu mais velocidade ao time, ainda mais pelo fato de o Ceará ter recuado um pouco. Dominante, o Bahia foi pressionando. Assim, chegou ao empate aos 11 minutos. Sanabria iniciou a jogada, que chegou até Everton Ribeiro. O craque do Bahia viu a entrada de Willian José, livre. O atacante mandou para a rede, deixando tudo igual.
O jogo seguiu muito bom, mas com chances para os dois lados. Mas, nos acréscimos, o Ceará perdeu um gol inacreditável, que poderia ter garantido a vitória. Gabriel Xavier se enrolou na entrada da área e perdeu a bola. Vina entrou livre e fuzilou — Ronaldo ainda tocou na bola, que explodiu na trave. Não dá para perder um gol desses, Vina!
CEARÁ 1X1 BAHIA
Campeonato Brasileiro – 24ª rodada
Data: 20/09/2025
Local: Castelão, Fortaleza (CE)
Gols: Lourenço, 47’/2ºT (1-0);William José, 11’/2ºT (1-1)
CEARÁ: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marllon, William Machado e Nicolas; Dieguinho (Lucas Lima, 39’/2ºT), Fernando Sobral (Zanocelo, 21’/2ºT) e Lourenço (Viña, 17’/2ºT); Galeano, Aylon (Pedro Henrique,17’/2ºT) e Paulo Baya (Fernandinho, 39’/2ºT). Técnico: Léo Condé
BAHIA: Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Acevedo (Rezende, 22’/2ºT) e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor, 22’1/2ºT) ; Michel Araujo (Kayky, Intervalo), Sanabria (Iago Borduchi, 44’/2ºT) e Willian José (Tiago, 30’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Schumacher Marques Gomes (PB)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Cartões amarelos: Fernando Sobral, Aylon, Fernandinho (CEA); Tiago (BAH)
