Athletico x Vila Nova: onde assistir, escalações e arbitragem

Furacão vai em busca da quinta vitória seguida para colar no G4, enquanto o Tigrão tenta voltar a vencer

Embalado com uma sequência de quatro vitórias seguidas, o Furacão venceu a Chapecoense fora de casa na última rodada. O Rubro-Negro ocupa a sexta colocação, com 39 pontos, a quatro do G4. Já o Tigrão, por outro lado, não vence há quatro jogos e empatou o último contra o Remo, dentro de casa. O Colorado ocupa a décima colocação, com 36 pontos.

Em momentos opostos na briga pelo acesso, Athletico e Vila Nova fazem um confronto direto na briga pelo G4 da Série B . A partida acontece na noite deste domingo (21), às 19h, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Disney+.

Como chega o Athletico

Depois de sofrer durante boa parte da competição, o torcedor rubro-negro está otimista com o time para a sequência da Série B. A vitória contra a Chapecoense, a quinta consecutiva no torneio, colocou o Furacão de fato na briga pelo acesso. Mesmo sem ter chances de entrar no G4 nesta rodada, o Athletico não quer perder o embalo e nem a distância.

Para a partida, Odair Hellmann não conta com o principal destaque do time na Série B. O atacante Viveros recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso, assim como o volante Patrick. Em suas vagas, o treinador pode dar chances para Julimar e Filipinho. Por outro lado, na defesa, Terán está de volta e deve começar como titular.

Como chega o Vila Nova

Com uma sequência negativa de quatro jogos sem vencer, o Tigrão se afastou do G4. Por isso, a partida em Curitiba é um jogo de vida ou morte para o Vila seguir na briga pelo tão sonhado acesso. O técnico Paulo Turra deve manter a formação que empatou com o Remo na última rodada. O treinador acredita que o time teve um bom desempenho diante do Leão, mas sofreu o gol de empate em uma infelicidade – no caso, um gol contra.